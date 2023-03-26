AKP kendi kaldırdığı düzenlemeyi ittifak protokolüne yazdırdı | Hazine'yi para basarak fonlayacaklar: "Hiperenflasyona gitmek için ideal çözüm!”

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, ittifak protokollerin teslim edilmesine saatler kala, Yeniden Refah Partisi (YRP), önce reddettiği Cumhur İttifakı’na katıldığını açıkladı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili pazarlığı yapmadıklarını, ilkelerde anlaştıklarını söyledi.

Partinin daha önce, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a karşı oldukları ve bunun değiştirilmesini istedikleri kulislere yansımıştı. Bu talep AKP içinde de büyük tartışmalara neden olmuştu.

EKONOMİDEKİ ANLAŞMA: PARA BASIP HAZİNEYİ DOLDURMAK

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Erdoğan-Erbakan ittifakında ne var ne yok?” başlıklı yazısında, YRP’nin AKP ile yaptığı anlaşmadaki ekonomi başlıklarını irdeledi. Akyol, Cumhur İttifakı protokolünde, daha önce AKP’nin kaldırdığı “para basarak Hazine’nin fonlanması” düzenlemesinin geri getirileceğinin yazdığını belirtti. Ekonomistler ise bu durumun hiperenflasyonu tetikleyeceğini öngörüyor.

Taha Akyol, yazısında konuyla ilgili şunları kaydetti:

“AK Parti ile Yeniden Refah’ın imzaladığı protokolde c) maddesi şöyle:

‘TCMB'nin Hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.’

Bu, ekonomiye bombadır! Korkunç bir enflasyon bombasıdır! 2001 Reformuyla, Merkez Bankası’nın Hazine’yi fonlaması yasaklanmıştı. (Merkez Bankası Kanunu madde 56)

Çünkü enflasyonun temel sebeplerinden biri Merkez Bankası’nın para basıp Hazine’ye vermesiydi. Hükümetler sıkışınca veya seçimler yaklaşınca bu yola gidiyor, sonunda krizler patlıyordu.”

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Merkez Bankası’nın bağımsız iradesi olmadığını hatırlatan Akyol, “İktidar dolaylı yollardan Merkez Bankası kaynaklarını sarf etmeye başladı. Piyasaya para pompalamak kısa sürede oy getirdi, seçim kazandırdı ama enflasyon şahlandı, Türkiye kişi başı gelirde on yıl geriye gitti, yoksullaştık. Konunun önemini görüyorsunuz, değil mi?” diye sordu.

“HİPERENFLASYONA GİTMEK İÇİN İDEAL ÇÖZÜM”

Cumhur İttifakı’nın yeniden seçimi kazanması ve protokoldeki düzenlemeyi hayata geçirmesi durumunda, Türkiye’yi neler bekliyor?

Taha Akyol’un konuştuğu Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, soruya şöyle yanıt verdi:

“Bir süredir 56. Maddedeki yasağın arkasından dolanılıyor ama yine de en azından şekil şartı olarak doğrudan fonlama yapılmıyor. YRP bu hükmü 1994 öncesine götürmek istiyor. Yani Merkez Bankası para basıp Hazineye versin ve kamu harcamaları bu yolla finanse edilsin! Hiperenflasyona gitmek için ideal çözüm!”