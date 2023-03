Oğuzhan Uğur: 4 partiden teklif geldi; topçunun, popçunun, toprak ağasının milletvekili olmasını kabul etmiyorum

11 ilde büyük yıkıma yol açan ve doğrudan 13 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve topladıkları bağışlar nedeniyle Ahbap Derneği'yle birlikte iktidar çevresince hedef gösterilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, TV100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"Deprem olduğu esnada ayaktaydım, sonrasında bütün ekibimi ayağa kaldırdım. Bir seferberlik ilan ettik, işimizi, gücümüzü bir tarafa koyduk. İnsani duygularla empati kurabildiğimiz için göçük altındaki insanlarla, hemen harekete geçtik" diyen Uğur, "Hatay'da durum nasıldı?" şeklindeki soruya "Burada anlatılan, görünen gibi değildi. Birçok arkadaşım bölgeden döndüğünde aynı şeyi söylediler. Hala kendine gelemeyen, tedavi olan arkadaşlarım var ama iyi ki gitmişim" yanıtını verdi; ardından şunları kaydetti:

'GÖZÜMÜZÜ ORADAN AYIRMAMALIYIZ'

"Biz o insanların yanında yalnızca ‘Ev verdim, araba verdim sana’ deyip kendimizi geri konuma almamalıyız. 10 il etkilenmiş, insanlar anılarını kaybettiler. Biz millet olarak tabi ki normal hayatımıza döneceğiz ama gözümüzü oradan ayırmamalıyız.

Bu memlekette hepimiz her an tehlike altındayız. Bu çok büyük bir mesele ve bütün memleketi ilgilendiriyor. Bu olacak, kesin. Umarım bir daha olduğunda en azından insanlar bu can kaybını dikkate alır da umarım kimsenin burnu kanamaz."

VEKİLLİK SORUSUNA YANIT

Oğuzhan Uğur'un, Dündar'ın "Milletvekili adaylığı düşünceniz var mı?" sorusuna ise yanıtı şöyle oldu;

"Bana 4 siyasi partiden teklif geldi. Ben elbette hepsini göğsümde yumuşattım, ben topçunun, popçunun ve toprak ağasının Milletvekili olmasını kabul etmiyorum."