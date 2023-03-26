Talat Atilla: Erdoğan, vekillik teklif edilen gazetecileri görünce 'zapt edemeyiz' dedi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, aday gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde konuşulan senaryoların sayısı da bu süreçte hayli arttı.

Dikkati çeken bir iddia, Turktime.com yazarı Talat Atilla'dan geldi.

Daha önce Müge Anlı ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya adaylık teklif edildiğini ileri süren gazeteci, bu kez şunları ileri sürdü:

"Kısa bir süre önce bu gazeteci isimler Erdoğan'ın önüne geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın gözlüğünü makam masasının üstüne koyup, koltuğunun arkasına yaslandığı ve 'Örneğini gördük. Biz bu gazetecileri zapt edemeyiz. Siyaset disiplin ister. Layıklar ama sıkıntı olur' sözleriyle mesafeli durdu."

MÜGE ANLI NE DEMİŞTİ?

Bu noktada Anlı'nın kendisine adaylık teklif edildiğine ilişkin haberleri "Benim siyasetle alakam yok. Yapmak da istesem onu biliyorsunuz yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım. Beni de abuk subuk TT yapmayın. Gelen teklif de yok" diyerek yalanladığını da hatırlatalım.