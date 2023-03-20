Müge Anlı'dan milletvekilliği adaylığı iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, aday gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Seçim sürecinin hızlanmasıyla birlikte gazeteci Talat Atilla, AKP'nin Müge Anlı'ya milletvekili adaylığı teklif ettiğini ileri sürdü.

"BENİ DE ABUK SUBUK TT YAPMAYIN"

Anlı'nın yüzde 2.5'luk oy oranına sahip olduğunun öne sürülmesi üzerine açıklama yapan sunucu, "Bir kere çok az yüzde 2.5. Razı olmam teklif edilse de... Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum. Benim siyasetle alakam yok. Yapmak da istesem onu biliyorsunuz yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım. Beni de abuk subuk TT yapmayın" dedi.

"AŞK OLSUN HİÇ TEKLİF DE YOK"

Anlı, "Gelen teklif de yok. Aşk olsun hiç teklif de yok. Madem yapacaksınız yüzde 25 falan yapın da şanımız yürüsün. Siz öyle uydurursanız dalganız da böyle geçilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem