Kılıçdaroğlu anket sonuçlarından bahsetti, belediye başkanlarını uyardı

CHP'li belediye başkanları, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde seçim gündemiyle basına kapalı olarak toplandı. Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın aktardığına göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada seçimlere yönelik uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, "Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. 'Seçimi kazandık' gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek" uyarısını yaptığı öğrenildi.

Başkanlardan birleştirici bir dil kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun "Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan'dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz" dediği belirtildi.

'İNSANLARA DOKUNMALIYIZ'

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız" ifadesini kullandığı aktarıldı.

'3 BİN SANDIKTA GÖREVLİ YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de 3 bin 90 sandıkta hala görevli olmadığını söylediği başkanlardan gönüllü bulunması konusunda destek istediği belirtildi.