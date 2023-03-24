Niğdeli depremzedeler isyan etti: 'Buradaki deprem mağdurları yalnızlığa terk edildi'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ve işyerleri ağır hasar aldığı için boşaltmak zorunda kalan Niğdeli vatandaşlar, hiçbir deprem yardımından yararlanamadıklarını belirterek, Şahinel ve Çayır Mahalle’lerinin de afet bölgesi kapsamına alınmasını istediler

Niğde’nin Şahinel ve Çayır Mahalle’lerinde yaşayan ve depremlerde evleri ve iş yerleri büyük hasar gören vatandaşlar, bir açıklama yaparak yardım talep etti.

Depremzedeler adına konuşan Ali Şafak, "Buradaki deprem mağdurları yalnızlığa terk edilmiştir. Bizim iş yerimizde konutlarımız üzerinde dedikodular yapılmakta, rant elde edilmek için herkes beklemektedir. Bizler Niğdeli deprem mağdurları olarak basın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla hükümet yetkililerine, ilgili bakanlık yetkililerine sesleniyoruz, bize kulak vermelerini istiyoruz" dedi.

"BURADAKİ DEPREM MAĞDURLARI YALNIZLIĞA TERK EDİLDİ"

Depremzede Ali Şafak şunları söyledi:

"Deprem dolayısıyla Niğde'de 80’e yakın iş yeri, 300 kadar konut sahibi mağdur olmuş ve ağır hasarlı olarak binalar tahliye edilmiştir. Bu mahallelerdeki iş yeri ve evi olan vatandaşlar mağdur olmuştur. Birçok kişi yerini yurdunu terk etmiştir. Mahalle sakinleri kredi borcu üstüne bir de ağır kira bedelleri ödemekte. Esnaf arkadaşlarımız ödeme zorlukları içerisinde, kira bedelleriyle ezilmektedir ve mağdur edilmektedirler. Şahinel ve Çayır Mahalle’lerinde meydana gelen yıkımdan dolayı iş yeri ve konutlarının geleceğinin ne olacağı, nasıl bir işleme tabi tutulacağını bilmemekteyiz. Sayın Niğde Belediye Başkanı ve Sayın Valimizle birkaç kez yaptığımız toplantıda herhangi bir somut sonuç alınması bu koşullarda olası görülmemektedir. Alınması da mümkün değildir. Buradaki deprem mağdurları yalnızlığa terk edilmiştir. Bizim iş yerimizde konutlarımız üzerinde dedikodular yapılmakta, rant elde edilmek için herkes beklemektedir. Bizler Niğdeli deprem mağdurları olarak basın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla hükümet yetkililerine ve ilgili bakanlık yetkililerine sesleniyoruz, bize kulak vermelerini istiyoruz. Niğde'deki Şahinel ve Çayır Mahalle’lerinin de afet bölgesi kapsamında alınmasını talep etmekteyiz. Depremde zarar gören iş yeri ve konutlarımız destek alamamaktadır. Zor koşullar yaşamaya çalışan iş yeri ve konut sahibi mahalle sakinleri mağduriyetinin ve sorunlarının giderilmesi için ilgili makamların gereğini talep etmekteyiz."

"BİZİM ARSALARIMIZ İÇİN RANT PEŞİNE DÜŞTÜLER"

Depremzede bir vatandaş ise, "47 gündür çaresiz bir durumda geziyoruz herkesi arıyoruz. Bize uzatılan bir el yok. 3 biner lira para ve otobüs kartı verildi. Bugüne kadar yapılan hiçbir işlem yok. Sürekli oyalanıyoruz. Bir hafta söylenen şeyin ertesi hafta doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Biz çaresiziz. İnsanlar rant peşine düştü bile bizim arsalarımız için. Cumhurbaşkanından bizleri de görmesini ve el uzatmasını istiyoruz. Çaresizliğimize çare bulmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı diğer deprem bölgelerine verdiği değerin dörtte birini bizlere de verse, bizler de insan gibi yaşayacağız. Perişan haldeyiz, çaresiziz. Elimizden tutan kimse yok. Bizim siyasetle uzaktan yakından hiçbir alakamız yok" dedi.

Kaynak: ANKA