Kulis: 'CHP uyumlu tavrını sürdürüyor, öncelik İYİ Parti'yi ikna etmek'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kalmışken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA'nın birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nda sürdürülen 'liste çalışmalarını' köşesine taşıdı.

Aslında bu konunun diğer ittifaklarda da sıkıntılı olduğunu dile getiren gazeteci, "Millet İttifakı'nda tüm seçim bölgelerinde kendi logosu ile seçime gideceğini açıklayan İYİ Parti bu ısrarını küçük tavizlerle sürdürüyor. CHP ile yapılan görüşmelerde aralarında tek milletvekili çıkarılan Bayburt, Tunceli’nin de bulunduğu 9 ilde ortak listede yapılma konusunda anlaşmaya varmışlar. (Buna bir il daha eklenebilir)" bilgisini verdi; ardından şunları kaydetti:

"İçinde, Eşref Fakıbaba’nın transferine karşın Urfa’nın yer almadığı Hakkari, Ağrı, Muş, Bitlis, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Van gibi İyi Partinin diğer millet ittifakı partilerine göre daha zayıf olduğu varsayılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 11 ilinin 8’inde İyi Parti kendi listesiyle seçimlere girme ısrarında.

'KARAMOLLAOĞLU SEÇMENİN KAFASININ KARIŞACAĞI MODELLERE UZAK DURUYOR'

Temel Karamollaoğlu ise seçmenin kafasının karışacağı modellere uzak duruyor. Deva ve Gelecek Partisi’nin Saadet Partisi çatısı altında seçimlere muhafazakâr blok olarak girmesine çalışıyor. SP, HDP’nin de seçimlere katılmamasıyla sandıkların denetimde hayli etkin bir duruma geliyor. Bu nedenle SP çatısında ısrar var.

'30-40 VEKİL EKSİK ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİYOR'

CHP burada da uyumlu tavrını sürdürüyor. İyi Parti’nin yumuşamaması halinde diğer 4 parti ile ortak listeler hazırlama eğiliminde. Ama öncelik İyi Parti’yi ikna etmek. Çünkü İyi Parti her seçim bölgesinden oy alarak ülke genelindeki oy oranını arttırmak istiyor. Ama hesaplamalara göre ülke genelinde alabileceği yüzde 2 ya da 3 oy artışı parlamento zemininde 30/40 milletvekilinin eksik çıkmasına neden olabiliyor millet ittifakı açısından."