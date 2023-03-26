Son anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı kaç?
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk anketler, Millet İttifakı'nın adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Cumhur'un adayı Recep Tayyip Erdoğan karşısında önde olduğunu ortaya koyuyor.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, kamuoyu desteği arttığı gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Peki araştırmalarda son durum ne?
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk yayınında son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı.
Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.
Mart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,5 oldu.