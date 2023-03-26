Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ı aradı: 'Telefonum acı acı çaldı, açtım, hemen girdi lafa'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imza toplama süreciyle ilgili olarak kaleme aldığı yazı sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söyledi.

"Telefonum acı acı çaldı. Açtım. Muharrem İnce" ifadesini kullanan Hakan, İnce'nin "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini anlattı. Buna göre cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya dört gün sonunda ulaşan siyasetçi, şunları kaydetti:

"İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada."

Hakan, bu noktada 2018'deki seçimlere atıfta bulunarak "İyi ama Meral Akşener bir günde yüz bin imzayı geçivermişti. Aynı koşullarda. O nasıl yaptı bu işi?" sorusunu yönelttiğini, karşılığında şu yanıtı aldığını ifade etti:

"O seçimde ben CHP’nin adayıydım. Sana videolarını atıyorum şimdi. Ben CHP adayı olarak bütün CHP’lilerden Meral Akşener için imza vermelerini istedim. CHP’lilerin katkısıyla ilk günde o imzalar toplandı."

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İNCE VE GAZETECİLER

Memleket Partisi lideri, daha önce de gazetecilere açtığı telefonlarla gündeme gelmişti. Bu isimler arasında yer alan Nevşin Mengü, İsmail Saymaz ve Fatih Portakal, kamuoyuyla şu bilgileri paylaşmıştı:

Fatih Portakal: "Bundan üç dört gün önce bana mesaj attı; 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' diyor. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum. Herkes kendi işini yapsın, arkadaş."

İsmail Saymaz: "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf."

Nevşin Mengü: "Muharrem İnce cumartesi sabahı saat 10:30 gibi aradı ve 'Senin elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de 'Muharrem bey elimizde veri var' dedim. İnce, 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri' dedi çıkıştı. Sonra 'Bana hem AK Partililer, hem de CHP’liler oy veriyor' dedi."

İnce ise sözlerinin bağlamından çıkarıldığını savunsa da, basın mensuplarının kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı tepkileri sert olmuştu. Portakal elinde yazışmalar olduğunu ileri sürerken, Saymaz da kimsenin kendisine 'parti gazetecisi' diyemeyeceğini söylemişti.