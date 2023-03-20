'Muharrem İnce yaban otları yolarken ben tarikatlarla mücadele ediyordum'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin küstüğü gazetecilerden İsmail Saymaz, İnce ile arasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı başkanı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'nin gazetecilere 'küsmesi' tartışılmaya devam ediyor. 

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SAYMAZ'DAN İNCE'YE SERT SÖZLER

İnce'nin küstüğü gazetecilerden İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma toplarken ben IŞİD'i yazıyordum" diyen Saymaz, "Muharrem İnce yaban otları yolarken ben tarikatlarla mücadele ediyordum. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce'nin okuduğu kitap sayfa sayısının 3 katıdır" ifadelerini kullandı. 

Saymaz şunları söyledi:

"Ben şahsi olarak Muharrem İnce'ye sempatisi olan biriydim. Ben bir yıldır ara ara arıyorum, açmıyor. Ama kendisi mesaj atıyor sonra. Tuhaf bir tutum içerisindeydi. 20 Şubat'ta bana depremle ilgili bir klip attı, aradım; yine açmadı. Ben de kendisine mesaj attım. Dedim ki: 'Küsmüşsün galiba. 'Telefonunu kendisi kullanıyor.

Bunun üzerinde 10 gün geçti, Nevşin ve Fatih'e de küsmüş. Ben de paylaşımda bulundum. Benim telefonumu açmıyor, Ahmet Hakan arayınca anında açıyor ama. Sonra kendisi Fatih Altaylı'yı arıyor. Benim ile ilgili bir gerekçe bulmuş. Benimle ilgili ne olduğunu anlatamamış. Gerekçe şu: 'Saymaz'ı bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. Kendisi CHP Basın Sözcüsü olduğu için işim olmaz.' 

Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma toplarken ben IŞİD'i yazıyordum. Muharrem İnce yaban otları yolarken ben tarikatlarla mücadele ediyordum. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce'nin okuduğu kitap sayfa sayısının 3 katıdır.

Muharrem İnce CHP'lilerle hesabını bizim üzerimden görmeye çalışırsa hesap yapar. 

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