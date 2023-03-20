'Gibi' dizisinin 4'üncü sezon yayın tarihi belli oldu

Yayınlandığı tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisi için 4. sezonu 31 Mart Cuma günü başlayacak.

Dizinin yayınlandığı Exxen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceralar, yepyeni atılımlar... Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma Exxen’de başlıyor" denildi.

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.