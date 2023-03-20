'Gibi' dizisinin 4'üncü sezon yayın tarihi belli oldu

Dijital yayın platformu Exxen, merakla beklenen Gibi dizisinin 4. sezonunun 31 Mart Cuma günü başlayacağını bildirdi.

'Gibi' dizisinin 4'üncü sezon yayın tarihi belli oldu

Yayınlandığı tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisi için 4. sezonu 31 Mart Cuma günü başlayacak.

Dizinin yayınlandığı Exxen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceralar, yepyeni atılımlar... Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma Exxen’de başlıyor" denildi.

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.

Halk TV'den ayrılan Can Coşkun'un yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan Can Coşkun'un yeni adresi belli oldu
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Star TV'ye tepki yağıyor Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Star TV'ye tepki yağıyor
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
Konuşan kafalar ya da “Vekalet müsamereleri” Konuşan kafalar ya da “Vekalet müsamereleri”
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat! Konut ve arsa sahipleri dikkat!
EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı