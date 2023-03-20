Halk TV'den ayrılan Can Coşkun'un yeni adresi belli oldu

Gazeteci Can Coşkun, "Yeni döneme hazır mıyız? Çünkü yarın başlıyoruz" diyerek Sözcü TV'yle anlaştığını duyurdu.

Halk TV'den ayrılan Can Coşkun'un yeni adresi belli oldu

Yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Halk TV'den ayrılan gazeteci Can Coşkun, Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu. 

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Yeni döneme hazır mıyız? Çünkü yarın başlıyoruz" diyen Coşkun, "Kendi saatimizde, yine özel haber ve yayınlarla 'fark' yaratmak için buluşalım" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlarda Halk TV'yle yollarını ayırdığı duyurmuştu:

"10 yıla yakın süren Halk TV mesaisinin sonuna geldik. Yıllarca özel haber ve yayınlar ile açık ara farkla reyting rekorlarına imza attık. Kararımı cuma akşamı bildirmiş ve yollarımı ayıracağımı sözlü olarak iletmiştim. Yarın resmi ayrılık sonrası yeni adresi duyurmak üzere.

Bu süre zarfında beraber emek harcadığım tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetici kadrosuna teşekkür ederim. Haber koşumuz sürecek.

Başta meslek büyüklerim, arkadaşlarım ve çok değerli izleyenler olmak üzere iyi dileklerini sunan binlerce mesajınız için teşekkürler. Etik gereği cuma akşamı verdiğim yeni adres kararını, yarın sabah resmi ayrılık sonrası duyurmayı tercih ediyorum."

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