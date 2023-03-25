Son dakika: Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dördüncü cumhurbaşkanı adayları arasında 100 bin imzaya ulaşan ilk aday oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dördüncü cumhurbaşkanı adayları arasında 100 bin imzaya ulaşan ilk aday oldu.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ederken, 100 bin imzaya ulaşan ilk aday Muharrem İnce oldu.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından adaylık yarışından çekilirken, diğer adayların imza sayıları ise şöyle:
Muharrem İnce: 100.048
Fatih Erbakan: 69.150 (ÇEKİLDİ)
Sinan Oğan: 57.976
Doğu Perinçek: 19.653
Yakup Türkal: 2.392Erkan Trükten: 1.509
Tevfik Ahmet Özal: 1.001
İrfan Uzun: 663
Halil Murat Ünver: 360
Hilmi Özden: 325
Davut Turan: 99
100 BİN İMZAYA ULAŞAN İNCE'DEN İLK PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı adaylığını garantileyen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurttaşları imza vermeye devam etmeye çağırdı.
İnce şunları söyledi:
"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM."
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 💙— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
100 bin imza TAMAM
Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM.
Kaynak: Gerçek Gündem