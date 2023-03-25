Son dakika: Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dördüncü cumhurbaşkanı adayları arasında 100 bin imzaya ulaşan ilk aday oldu.

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Son dakika: Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dördüncü cumhurbaşkanı adayları arasında 100 bin imzaya ulaşan ilk aday oldu.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ederken, 100 bin imzaya ulaşan ilk aday Muharrem İnce oldu.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından adaylık yarışından çekilirken, diğer adayların imza sayıları ise şöyle:

Muharrem İnce: 100.048

Fatih Erbakan: 69.150 (ÇEKİLDİ)

Sinan Oğan: 57.976

Doğu Perinçek: 19.653

Yakup Türkal: 2.392Erkan Trükten: 1.509

Tevfik Ahmet Özal: 1.001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

100 BİN İMZAYA ULAŞAN İNCE'DEN İLK PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı adaylığını garantileyen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurttaşları imza vermeye devam etmeye çağırdı.

İnce şunları söyledi:

"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM."

Kaynak: Gerçek Gündem

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