Erdoğan ile Putin arasında görüşme: Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik iş birliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti” denildi.

Kaynak: ANKA