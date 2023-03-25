CHP'li başkanlar Ankara'da: Karalar'dan seçim öncesi Çankaya vurgusu

CHP'li Belediye Başkanları, bugün Ankara’da; Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantının ardından “Sayın Genel Başkanımız, kampanyada asla milleti kıran, uzaklaştıran, bize önceden oy vermeyip oy vermeyi düşünen insanları tasaya düşürecek, endişeye düşürecek, ‘ben buraya oy vereceğim ama acaba ne olur, bana sahip çıkarlar mı?’ diye hiç endişe duymamalarını sağlayacak bir söylem ve eylem geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Biz de zaten aynı şeyi düşündük. Çok faydalı bir toplantı oldu. Yani inşallah, burası Çankaya, 14 Mayıs’ta, 15 Mayıs’ta bir kez daha ziyaret edeceğiz buraları” dedi.

Karalar şunları söyledi:

“Aslında her belediye başkanı bu seçimin önemini biliyor. Kendi etkili olduğu alanlarda gereğini yapmaya çalışıyor. Tabiatıyla seçim güvenliği, sandık güvenliği çok önemli olduğu için Genel Başkan Yardımcılarımızın yaptığı çalışmaları anlattılar ve çok değerli sunumlar yaptılar. Artık şu çok çok net seçim sandıkta kazanılır, seçim sandıkta da kaybediliyor biliyorsunuz yani onları. Onun hassasiyetiyle ilgili zaten uzun yıllardır biz çalışıyoruz. Adana İl Başkanı iken başlattığımız yeni uygulamaların bütün Türkiye’ye yayıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Ne kadar doğru yaptığımızı da görmüş oluyoruz tabiatıyla artı bu siyasi süreçte, siyasi dilin, barış dilinin, kapsayıcı dilin, uzlaştırmacı dilinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Türkiye’nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu söyledi Sayın Genel Başkanımız. Kampanyada asla milleti kıran, uzaklaştıran, bize önceden oy vermeyip oy vermeyi düşünen insanları tasaya düşürecek, endişeye düşürecek, ‘ben buraya oy vereceğim ama acaba ne olur, bana sahip çıkarlar mı?’ diye hiç endişe duymamalarını sağlayacak bir söylem ve eylem geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Biz de zaten aynı şeyi düşündük. Çok faydalı bir toplantı oldu. Yani inşallah, burası Çankaya, 14 Mayıs’ta, 15 Mayıs’ta bir kez daha ziyaret edeceğiz buraları."

Kaynak: ANKA