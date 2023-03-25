Canlı yayında açıkladı: Gazeteci Sedef Kabaş milletvekili aday adayı oldu

Gazeteci Sedef Kabaş, canlı yayında milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Canlı yayında açıkladı: Gazeteci Sedef Kabaş milletvekili aday adayı oldu

Gazeteci Sedef Kabaş, "Elimizi taşın altına koymalıyız" ifadeleriyle CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine sayılı günler kala, partilerde aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

Tele 1’de Gazeteciler Masası isimli programında konuşan Sedef Kabaş da milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kabaş, "Her gün bir kadının katledildiği, bir Türkiye'de zulüm var" diyerek şunları söyledi:

"Çocuklara tecavüz edilen ve bunları sümen altı edilmeye çalıştığı bir taraf var, böyle bir zihniyet var. Diğer tarafta da toplumsal cinsiyet eşitliği olsun, kadına şiddet durdurulsun, İstanbul Sözleşmesi kalkmasın, 6284 sayılı kanunbir pazarlık konusu olmasın diyen bir taraf var. Biz şimdi ikisine de eşit şekilde mi davranacağız? Dolayısıyla tarafıyım... Adaletten taraf, hukuktan taraf, insanlıktan taraf, vicdandan taraf, milli ve manevi değerlerden taraf. Bundan sonra yaptığım gazeteciliğin aktivist gazeteciliğe döndüğünü gördüğüm bir dönemden geciyorum yaşadıklarımdan ötürü... Hep diyoruz yaa 'kadınlar siyasette olsun, gencler siyasette olsun' bunun için bir sorumluluk almak gerekiyorsa, Türkiye'nin bu kadar zor dönemi sonrası ki seçim sonrası her şey çok güzel olacak ama hiçbir şey kolay olmayacak. Çok ama çok çalışmak gerekecek. Belki o dönemde bizim gibiler de o sorumluluğu alacak. Elini o taşın altına koyacak"

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sedef Kabaş CHP
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