AKP'li Bülent Turan, partisinin ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını, yapılan son anket sonuçları üzerinden değerlendirdi. Turan, "Aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'li Bülent Turan, partisinin ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Amasya'daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Anketleri takip ettiklerini" söyleyen Turan, "Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi" dedi.

"KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR"

Turan, "Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP 2023 seçim Seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan anket
Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı
Gezi Direnişi sırasında 'Camide bira içtiler' iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, CHP’den milletvekili aday adayı oldu Müezzin Yıldırım, CHP’den milletvekili aday adayı oldu
'Erdoğan ile gerilim' iddiası sonrası ilk sözler: Süleyman Soylu Twitter'dan açıklama yaptı 'Erdoğan ile gerilim' iddiası sonrası ilk sözler: Süleyman Soylu Twitter'dan açıklama yaptı
'Komünist Başkan' Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı 'Komünist Başkan' Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
CHP'li belediye başkanları Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde toplandı CHP'li belediye başkanları Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde toplandı
Doğuştan agresif 3 burç. Mutluluk onlara gerçekten çok uzak Doğuştan agresif 3 burç. Mutluluk onlara gerçekten çok uzak
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!