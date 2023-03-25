AKP'li Bülent Turan, partisinin ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Amasya'daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Anketleri takip ettiklerini" söyleyen Turan, "Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi" dedi.

"KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR"

Turan, "Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem