Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
Saros Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Saros Araştırma tarafından yapılan ankette, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor.
Ankette sorulan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusuna yüzde 53,7 Kılıçdaroğlu; yüzde 46,3 Erdoğan dedi.
Yine ankette yer alan sonuçlara göre halk, Erdoğan iktidarına birçok konuda kırmızı kart gösterdi. Ankete göre AKP'nin ve Erdoğan'ın sorunları çözemeyeceği düşüncesi ortaya çıktı.
İşte o anketten çıkan dikkat çeken sonuçlar: