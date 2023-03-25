Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!

Saros Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Saros Araştırma tarafından yapılan ankette, Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor.

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Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! - Resim: 2

Ankette sorulan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusuna yüzde 53,7 Kılıçdaroğlu; yüzde 46,3 Erdoğan dedi.

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Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! - Resim: 3

Yine ankette yer alan sonuçlara göre halk, Erdoğan iktidarına birçok konuda kırmızı kart gösterdi. Ankete göre AKP'nin ve Erdoğan'ın sorunları çözemeyeceği düşüncesi ortaya çıktı.

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Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! - Resim: 4

İşte o anketten çıkan dikkat çeken sonuçlar:

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