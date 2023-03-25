'Komünist Başkan' Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

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'Komünist Başkan' Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

Maçoğlu, “Bütün halkımız mevcut iktidarın gitmesini istiyor.” dedi.
Yurttaşlar arasında Komünist Başkan olarak ünlenen Maçoğlu, Varyant TV YouTube kanalında Aziz Berke Duran’ın sorularını yanıtladı.

"MİLLET İTTİFAKI ÖNDE GÖRÜNÜYOR"

Sunucu Aziz Berke Duran’ın “Yıllardır siyasettesiniz. Bu seçim sürecini biraz analiz edersek hangi ittifakı önde görüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Maçoğlu “İki şekilde bakabilirim birincisi mevcut anketler ya da araştırmalar ikincisi maksat. İlk açıklamalarda yani anket ve araştırmalarda Millet İttifakı önde görünüyor 10 puan ama HDP veya Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini alarak. Sadece öyle de bakmamak lazım diğer tarafta da Sosyalist Güç Birliği var. TKP’nin, Sol Partinin Devrim hareketi galiba onların da olduğu bir ittifak grubu daha var ve bu ittifak grubu da sanki milletvekili yani parlamenter meselesi üzerinde kendi adaylarıyla girdiği ama Cumhurbaşkanlığı meselesinde mevcuda karşı açıklamalar var, bunun gitmesini istiyorlar. Bu gitsin diye artık bütün halkımızın bunun gitmesi için uğraşması gerektiğini söylüyor yani dolaylı olarak Kılıçdaroğlu’nun olmasını istiyorlar görünen o.“ ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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