'Erdoğan ile gerilim' iddiası sonrası ilk sözler: Süleyman Soylu Twitter'dan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'gerilim' olduğu öne sürülmüştü. Soylu, konuya dair Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

'Erdoğan ile gerilim' iddiası sonrası ilk sözler: Süleyman Soylu Twitter'dan açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan milletvekili adayı gösterileceği ancak kendisinin bunu reddederek "Ya bakan olarak devam ederim ya da milletvekili olmak istemiyorum" dediği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekili listelerini hazırlarken kendisinden görüş almamasına da kırıldığı iddia edilen Soylu'nun "bel rahatsızlığı" nedeniyle dinlenmeye çekildiği ve tedavi göreceği öğrenilmişti. Soylu'nun dinlenmeye çekilmesinin arkasında Erdoğan ile aralarında yaşanan gerilim olduğu iddiaları da gündeme düşmüştü.

Tüm bu yaşananların ardından Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır.

Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.

Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir.

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