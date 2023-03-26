Yıl 2006: 'Erdoğan kızdığını belli etmek için 'Latif' diye seslendi, 'o ne biçim açıklamaydı' dedi'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, muhalefet partilerinin bilmesi gereken ilk şeyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımadan, onun siyaset yapma biçimini anlamadan onunla mücadele edemeyecekleri olduğunu söyledi.

"Bir örnek olarak, Bakanların, kamu görevlilerinin hatta askerin bile 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' başlayan cümle kurmasını önce yadırgadık ama sonra alıştık gibi. Hala garip gelse de. Bunun yeni bir şey olduğunu sanıyorduk. Ama değilmiş" diyen Bozkurt, AKP'nin kurucuları arasında yer alan, ancak şimdilerde CHP Konya Milletvekili olarak görev yürüten Abdüllatif Şener'in 'Neye Niye İtiraz Ettim' adlı kitabından bir anektod aktardı.

Bahsi geçen dönemde Şener, başbakan yardımcısıydı:

'GERGİNLİK BEKLENİRKEN FARKLI ŞEYLER YAŞANMIŞ'

"Dönemine ilişkin çok yararlı bilgileri aktarıyor kitabında Şener. Dönemin Başbakanı Erdoğan ile en büyük sıkıntılardan birisini Galataport ihalesinde yaşamış Şener. Galataport ihalesi Şener’in yargı kararları doğrultusunda direnmesi üzerine iptal edilir. Bu iptal kararı sonrasında toplanan ilk bakanlar kurulu toplantısında gerginlik yaşanması beklenirken farklı şeyler yaşanmış.

Erdoğan kızdığını belli etmek için 'Latif' diye seslenmiş ve 'Şu Galataport’u iptal ettin etmeye de o ne biçim açıklamaydı' diye çıkışmış. Şener 'nasıl açıklama yaptım ki' diye sorunca Galataport ihalesinin gerçekleşmesi için baskı bile yapan Erdoğan bugün alışık olduğumuz o tarzını ilk kez 2006 yılında ortaya koymuş: 'Öyle açıklanır mı? Başbakanımızın talimatı doğrultusunda iptal ettim demeliydin.' (...)"