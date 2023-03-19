İslamcıların AKP'ye baskısı sürüyor: 'Kimle konuşsam 'Özlem Zengin aday olursa oy vermeyeceğim' diyor'

6284 sayılı 'ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi' kanununa sahip çıkan, ancak akabinde iktidara yakın kimi çevrelerce 'eleştiri' oklarına tutulan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin bu kez, normalde muhalif kişi ve kurumları hedef göstermesiye tanınan Yeni Akit'in gündeminde.

Gazetenin yazarlarından Zekeriya Say, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Zengin'in yeni dönemde Meclis'te olmaması gerektiğini savundu:

"Kimle görüşsem, 'Özlem Zengin' aday olursa AK Parti'ye oy vermeyeceğim' diye yemin ediyor. Bu da vatandaşın kırmızı çizgisi. AK Parti yönetimi, tabanda çığ gibi yükselen bu tepkiye kulak vermeli. Özlem Hanım da inatlaşmayı bırakıp partinin önün açmalı."

Kimle görüşsem, "Özlem Zengin" aday olursa AK Partiye oy vermeyeceğim " diye yemin ediyor.

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Bu da vatandaşın kırmızı çizgisi..

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AK Parti yönetimi, tabanda çığ gibi yükselen bu tepkiye kulak vermeli.

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Özlem Hanım da inatlaşmayı bırakıp partinin önün açmalı. — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) March 19, 2023

Say, kendisine yöneltilen 'kadın düşmanlığı' eleştirilerine ise Ne alakası var. Kadına şiddet sorununu Batı’dan devşirme yasalarla çözemeyiz. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için çıkarılan 6284'e 'Kırmızı çizgimiz' denilmesi kabul edilemez" yanıtını verdi.

Zengin ise bugün gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada "Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor" ifadesini kullandı.

ZENGİN NEDEN HEDEFTE?

Zengin, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) '6284' sayılı kanunun değiştirilmesiyle ilgili talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilmişti.

16 Mart'ta iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de konuya ilişkin konuşan Zengin, şunları söylemişti:

"Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor."

'TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM'

"Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu."





"Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmayı Saadet Partisi açmıştır. Bugün altılı masaya baktığınız zaman yan yana durduklarında var mı bir çatışmaları? Sayın Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini söylüyor. Saadet Partisi’nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var."

AKP'li olarak anılan sunucu Melih Altınok’un "Bu saldırılar muhalefetten mi geliyor?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Zengin, şöyle devam etmişti:

"Bu tartışmanın üslubuna itirazım var. Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum."

İSMAİL SAYMAZ: İHTİMALDİR Kİ AK PARTİ, BİR AVUÇ MARJİNALE BOYUN BÜKÜP ÖZLEM ZENGİN'İ FEDA EDECEK

Gazeteci İsmail Saymaz, muhafazakar cenahta yaşanan bu tartışmayı "AK Parti iktidarı kaybetmemek için bir avuç marjinalin talebine göre kanun çıkarıp kanun kaldırıyor. HÜDA PAR ve YRP’nin katılımıyla ülkenin en aşırı sağ koalisyonu kuruluyor. Türkiye’nin 100 yıllık mücadeleyle elde ettiği tüm hukuki ve demokratik kazanımlar tehdit altında" sözleriyle değerlendirdi: