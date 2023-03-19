AKP'li Özlem Zengin: Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor

Gazeteci Murat Yetkin, 6284 sayılı 'ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi' kanununa sahip çıkan, ancak akabinde kimi çevrelerce hedef alınan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le konuştu.

Buna göre siyasetçi, yaşananların ardından "Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zengin'in sözlerinin ardından kendi yorumlarını dile getiren Yetkinreport.com yazarı "Kadınlar değişiyor, bizim mahalle göremiyor, demek bile mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize; erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin işi daha fazla keskinleştirmeden" ifadesini kullandı.

Yetkin, "Öte yandan HDP kadınların siyasetteki temsiline Türkiye’de en önem veren parti; eş başkanlık sistemi bunun açık kanıtı" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Onlar kadının değiştiğini görüyorlar ama belli ki güçlü bir kadının kendi kapsama alanları dışında siyaset yapması o mahalleye de fazla geliyor. Benzeri bir eleştiriyi CHP’ye de yöneltmek mümkün. TBMM’deki üç Grup Başkan Vekilinden biri bir kadın siyasetçi olamaz mı örneğin?"

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ZENGİN NEDEN HEDEFTE?

Zengin, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) '6284' sayılı kanunun değiştirilmesiyle ilgili talebine itiraz ettiği için parti tabanınca hedef gösterilmişti.

16 Mart'ta iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de konuya ilişkin konuşan Zengin, şunları söylemişti:

"Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor."





"Sadece Twitter’dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu."





"Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmayı Saadet Partisi açmıştır. Bugün altılı masaya baktığınız zaman yan yana durduklarında var mı bir çatışmaları? Sayın Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini söylüyor. Saadet Partisi’nden en ufak bir ses yok, bir uzlaşma var."

AKP’li sunucu Melih Altınok’un "Bu saldırılar muhalefetten mi geliyor?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Zengin, şöyle devam etmişti:

"Bu tartışmanın üslubuna itirazım var. Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum."