Evde seyyar sandık ile oy kullanımı için başvurular yarın başlıyor

Engeli ya da hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler "seyyar sandık kurulu talep formu" ile yaptıkları başvuruların ardından 14 Mayıs'ta seyyar sandıklarda oy kullanabilecek.

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Evde seyyar sandık ile oy kullanımı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuruların alınmasına yarın başlanacak.

"SEYYAR SANDIK KURULU TALEP FORMU" DOLDURULACAK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik takvimine göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvurabilecek.

Başvurular, 2 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

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Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden sağlık raporu talep edilmeyecek. Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak. 

 
 
 

Kaynak: AA

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