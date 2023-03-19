MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, MHP'li belediye başkanları toplantısından dönerken kaza yaptı. İki başkanın sağlık durumları ise iyi.

MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Bağcı yaralandı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumları iyi. 

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