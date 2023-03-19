Güldür Güldür'ün 'Nureddin Nebati' skeci gündem oldu

Güldür Güldür Show, Maraş’taki depremin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklaması sırasında yaşanan ‘yer kapma’ anlarının yer aldığı bir skeç yayınladı.

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Güldür Güldür Show ekibi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Binali Yıldırım skeci yaptı.

Güldür Güldür Show yeni bölümünde, Maraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklaması sırasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kadraja girmek için arka sıralardan gelip Binali Yıldırım’ın önüne geçtiği anı  ele aldı. 

"Önde yer kapma sanatı" notuyla paylaşılan skecin fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Programın 326'ncı bölümünde yer alan skecin konusu şöyle:

"Hayati basın açıklaması yapmak için kürsüdedir. Hayati'nin arkasında ise ekrana sığmaya çalışan Paşa, İbrahim, Kudret, Fikri, Bahadır, Ozan, Mustafa, Feridun, Tufan, Hüseyin ve Ercüment vardır. İlk anda hepsi yerini sıkışarak da olsa bulmuştur. Herkes bir şekilde kafasını göstermektedir. Hayati konuşmaya başladığında Fikri geriden gelir ve öne geçmeye çalışır. Herkes önde gözükmek için birbiriyle mücadele verir."

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