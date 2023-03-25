Yeniden Refah Partisi ile AKP böyle anlaştı: Mutabakat metni ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklayarak prensipler konusunda AKP ile anlaştıklarını duyurdu. AKP ve YRP arasındaki mutabakat metni de ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi ile AKP böyle anlaştı: Mutabakat metni ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp prensipler konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

"Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı" diyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT METNİ ORTAYA ÇIKTI

tv100 Ana Haber o mutabakat metnine ulaştı. Ece Üner, “Erbakan adaylık yarışından çekildi.100 bin imza kampanyasını dondurdu. Tam 18.00’da yaptı bu açıklamayı. Yarıştan bu şekilde çekilmiş oldu. İlk defa tv100 ekranlarında o çok merak edilen Mutabakat Metnini göreceksiniz” dedi.

Mutabakat metninde "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi", "Milli Eğitim müfredatının manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi" gibi maddelerin yer aldığı görüldü. 

İşte o mutabakat metni:

Yeniden Refah Partisi ile AKP böyle anlaştı: Mutabakat metni ortaya çıktı - Resim : 1

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