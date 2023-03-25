CHP'de milletvekilliği için rekor başvuru: İşte o isimler!

3 seçim bölgesi bulunan Ankara’da CHP milletvekilliği için de 400’e yakın kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Başvuran isimler arasında mevcut milletvekillerinden Gamze Taşcıer, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil, Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Murat Emir gibi isimler yer aldı. Bu dönemde Meclis’te yer almayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın ise yeni dönem için aday adaylığı başvurusu yaptığı görüldü.

ERDAL ATICI DA ADAY

Cumhuriyet'in haberine göre Ankara milletvekilliği için başvuranlar arasında ayrıca; Eski CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Aysun Palalı Köktaş, TRT sanatçısı Elif Doğan, Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs, eski Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel aday adayı oldu. Öte yandan 17 yıldan bu yana Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı yönetim kurulu başkanlığını yapan Erdal Atıcı da Muğla milletvekili aday adaylığı için başvuranlar arasında yer aldı.

ERDOĞAN’I YALANLAMIŞTI

“Camide bira içtiler” iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım da CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Yıldırım, Gezi Direnişi sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği yanıtla tanınıyor. Erdoğan, Gezi Direnişi sürerken, “Ayakkabılarla Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne gireceksiniz, orada içeceksiniz” demişti. Cami’nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım Erdoğan’a, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. Burada içki içilmedi. Polis gazından kaçanlar camiye sığındı” sözleriyle yanıt vermişti.