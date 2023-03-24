Millet İttifakı liderleri çadır kentte iftar sofrasında buluştu

Millet İttifakı liderleri, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki çadırkentte depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Millet İttifakı liderleri çadır kentte iftar sofrasında buluştu

Millet İttifakı liderleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki çadır kentte depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi. Liderler iftarın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından liderlerle çekilen toplu fotoğrafı paylaşarak şu paylaşımı yaptı:

"İftarımızı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile Malatya’daki çadır kentte açtık. Dualarımız yitirdiğimiz canlar içindi. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin. @mansuryavas23"

AKŞENER: ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından iftarın ardından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Millet İttifakı Genel Başkanları olarak Sayın @ekrem_imamoglu ve Sayın @mansuryavas06 ile birlikte; Malatyalı vatandaşlarımızla iftar sofrasında buluştuk... Gönüllerimizi huzurla buluşturan mübarek Ramazan ayının; Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

DAVUTOĞLU: SIKINTILARI, ZORLUKLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, "Malatyalı kardeşlerimizle iftar sofrasında buluşup hasret giderdik. Sıkıntıları, zorlukları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

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