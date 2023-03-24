İYİ Parti'de aday adaylık başvuruları sona erdi: Toplam 3 bin 379 kişi başvurdu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup, 3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir” dedi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de aday adaylık başvuruları sona erdi: Toplam 3 bin 379 kişi başvurdu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçiminde partiden aday olmak isteyenlere tanıdığı başvuru süresinin bugün dolduğunu ve 3 bin 379 geçerli başvuru aldıklarını duyurdu.

MHP'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi!MHP'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi!Siyaset

Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup, 3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millet, tarih yazacak.”

Etiketler
İYİ Parti
Son Güncelleme:
Erdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti
WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 6284 tepkisi: Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti "Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti"
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'