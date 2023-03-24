İYİ Parti'de aday adaylık başvuruları sona erdi: Toplam 3 bin 379 kişi başvurdu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçiminde partiden aday olmak isteyenlere tanıdığı başvuru süresinin bugün dolduğunu ve 3 bin 379 geçerli başvuru aldıklarını duyurdu.

Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup, 3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millet, tarih yazacak.”