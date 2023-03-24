Erdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti

14 Mayıs'taki seçime doğru iktidar muhalefete karşı ittifakına güçlendirmeye çalışırken Yeniden Refah Partisi'nin tartışma yaratan 6284 sayılı kanuna ilişkin talebini kabul etti.

Erdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp prensipler konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. 

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na daha önce sunduğu 30 şartın arasında 6284 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi'ni içeren kanun da vardı. Yeniden Refah'ın bu talebi tepkilere neden olurken AKP cenahından 6284'ün "kırmızı çizgi" olduğuna yönelik açıklamalar da geldi. Ancak bunu dile getiren AKP'li Özlem Zengin hedef gösterilmişti. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı arasında imzalanan deklarasyon metnini paylaşarak tartışmalara konu olan 6284 sayılı yasaya ilişkin ifadelerin yumuşatılarak yer verildiğini yazdı. 

Deklarasyonda 6284 sayılı yasaya ilişkin "Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir" ifadesi yer aldı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonu. Metinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi" dedi. 

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