Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partililere açık çağrı

Yeniden Refah Partisi, sürpriz bir kararla Cumhur İttifakı'na katıldı.

Kararın ardından Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından da çekilirken; Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

"SAADET PARTİMİZDE BULUŞALIM"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Yeniden Refah Partisi üyelerine "Gelin; “batmakta olan Titanik gemisine” binmeyin, Saadet Partimizde buluşalım" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcı, "Yeniden Refah Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerim, alınan bu karar karşısında gönlünüzün rahat olmadığını biliyorum. Daha önce parti binamızı gasp edenler, şimdi de sizin iradenizi gasp ediyorlar. Gelin; “batmakta olan Titanik gemisine” binmeyin, Saadet Partimizde buluşalım" ifadelerini kullandı.