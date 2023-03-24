Saadet Partisi'nden 'Ecevit'li video: Yine başaracağız

Saadet Partisi, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan tarafından 1974'te yapılan koalisyonu hatırlatan bir videoyu "Onlar başardı, yine başaracağız!" notuyla yayınladı.

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Saadet Partisi'nden 'Ecevit'li video: Yine başaracağız

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarında "Onlar başardı, yine başaracağız!" başlığıyla yayınlanan videoda 1974'te Bülent Ecevit-Necmettin Erbakan tarafından yapılan koalisyon hatırlatılarak iki liderin konuşmalarına yer verildi. "Onlar başardılar" denilen videonun devamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun konuşmalarına yer verilerek "Yine başaracağız" ifadesi kullanıldı.

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