Erkan Baş, Beşiktaş Kongre üyesi oldu: İşte Baş'ın kulüp kimliği

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş Kulübü'nün yeni kongre üyesi oldu.

Baş'ın üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından kulüp üyeliğini gösteren kimlik kartı da dolaşıma girdi:

TBMM'DEKİ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Baş'ın üyeliğinin ardından TBMM'de yaptığı bir konuşma gündem oldu.

Baş konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin takımına saygım var. Ben Beşiktaşlıyım çocukluğumdan beri. Biz parası olmayan bir kulüptük. Tesis yoktu Beşiktaş'ın 90'lı yıllarda. Ama Vedat Okyar'dan kalma bir söz vardır büyüklerimizden kalan. Dediler ki: 'Sen Beşiktaş'san sen sahaya çıkacaksın, hakemi yeneceksin, federasyonu yeneceksin. Ama Beşiktaş'san Beşiktaş gibi oynayacaksın."

BAHÇELİ İSTİFA ETMİŞTİ

Uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır alınmayan önlemler nedeniyle şimdiye dek 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki 'hükümet istifa' tezahüratlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyah beyazlı kulübün kongre üyeliğinden ayrılmıştı.