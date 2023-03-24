İmamoğlu ve Yavaş, ilk kez liderlerle birlikte: Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakta yer alan diğer partilerin genel başkanlarıyla birlikte bugün Malatya’da depremzedelerle iftar yaptı. Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanların Malatya ziyaretinde, Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş da hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Mansur Yavaş ile Malatyalı bir depremzedenin çadırına yaptığı ziyaretten fotoğrafla birlikte şu paylaşımı yaptı.

“Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderleriyle Malatya’dayız. Çadırkentleri ziyaret edip depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.”

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında, depremzedelerle birlikte çektirdikleri fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderlerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile Malatya'dayız. Depremzede vatandaşlarımızın yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. Biz, her koşulda yanınızdayız.”