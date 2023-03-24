Erdoğan: 'Seçimler önemlidir ancak deprem bölgesinin meseleleri bizim için daha önemli'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamalarda; "Seçimler elbette önemlidir ancak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için en önceliklidir. Sizler huzura ermeden bize durmak haramdır" dedi.

Erdoğan: 'Seçimler önemlidir ancak deprem bölgesinin meseleleri bizim için daha önemli'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu. 

"Deprem turisti gibi arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirip ortadan kaybolanlar gibi olmayacağız" diyen Erdoğan, "Seçimler elbette önemlidir ancak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için en önceliklidir. Sizler huzura ermeden bize durmak haramdır. Siz kardeşlerimizin yükünü bir parça olsun hafifletmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hatay'la birlikte 11 ilimizi vuran ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremin acısını 85 milyon yaşıyor, kalbimiz depremzedelerle beraber atıyor.

Bakanlarımız zorunlu haller dışında bölgeyi hiç terk etmedi.

Kimsenin kökenine mezhebine bakmadan mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. AK Partili 250 belediyemizle kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da 94 AK belediyemize emanet ettik.

Depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle belediyelerimizin çalıştığını çok iyi biliyorsunuz"


-Ramazan ayında belediyelerimiz her zamankinden daha çok gayret göstererek sizlerin yanında olacak.

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