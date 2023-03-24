İşte üçüncü günde cumhurbaşkanlığı adayları için verilen imza sayısı

Cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayılarında, Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317 imza alırken Doğu Perinçek ise 16 bin 192 imzada kaldı.

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İşte üçüncü günde cumhurbaşkanlığı adayları için verilen imza sayısı

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için üçüncü gün atılan imza sayıları açıklandı.

İNCE 76 BİN İMZAYA ULAŞTI

Muharrem İnce 76 bin 901, Sinan Oğan 39 bin 317 imza alırken; Doğu Perinçek ise 16 bin 192 imzada kaldı. Parti teşkilatının oy toplama süreci devam ettiği sırada Cumhur İttifakı'na katıldığı açıklanan Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini de açıkladı. YSK'nın gün sonunda açıkladığı imza sayılarında Erbakan'ın 69 bin 79'da kaldığı görüldü.

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YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Erbakan, son imza gününden 3 gün önce, adaylıktan çekildi.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak

YSK'dan alınan verilerine göre üçüncü günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 76901
Sinan Oğan: 39317
Doğu Perinçek : 16192
Yakup Türkal : 2031
Erkan Trükten : 1116
Tevfik Ahmet Özal : 807
İrfan Uzun : 447
Halil Murat Ünver : 285
Hilmi Özden : 225
Davut Turan : 92

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