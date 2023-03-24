Demirtaş'tan 'ajan provokatör' çıkışı: 'Bu seçimle ifşa olacaklar'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin "AKP'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar" paylaşımında bulundu.

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Demirtaş'tan 'ajan provokatör' çıkışı: 'Bu seçimle ifşa olacaklar'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AKP'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar" diyen Demirtaş, bu isimler geçmiş seçimlerde etkili olduklarını belirtti.

Demirtaş, "2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar, bu defa hepsinin ipliği pazara çıkacak. Yok öyle yağma. Oyun bitti. Halk nasıl istiyorsa öyle olacak" diye yazdı.

"PARTİMİZİ TESLİM ALAMADILAR"

Demirtaş paylaşımlarını şöyle tamamladı:

"Halkımız bilmeli ki, siyasi tarihimizin en derin tasfiye operasyonlarını, direnerek boşa çıkardık. Partimizi de bizi de teslim alamadılar. Dört koldan yürüttükleri itibarsızlaştırma, yok etme girişimleri halkımızın güvenine, sevgisine, iradesine çarpıp geri döndü.

Demokrasi ve Özgürlük Hareketinin direniş tarihini bilmeyenler "iş verenleri" ile birlikte tarih çöplüğüne gidecekler. Değişim başladı. Hiçbir kirli odak bunu durduramaz. Güzel günlere az kaldı. Huzura, refaha, barışa az kaldı. Hep birlikte, coşkuyla çalışmaya devam edelim."

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Selahattin Demirtaş Seçim 2023
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