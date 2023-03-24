MHP'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi!

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Uçak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir’de bulunan işletmesinin salonunda partililerle buluştu.

Partililerle buluşan Ali Uçak, konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

OTURMAK İSTEDİ

Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul’dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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