Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 6284 tepkisi: Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah'ın 6284 sayılı kanuna ilişkin talebini kabul eden Cumhur İttifakı'na "Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 6284 tepkisi: Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı katılmasının ardından ortaya çıkan deklarasyon metninde Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin 6284 sayılı yasaya yönelik ifadeye CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. 

Erdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul ettiErdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul ettiSiyaset

 Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi. 

Doğuştan agresif 3 burç. Mutluluk onlara gerçekten çok uzak Doğuştan agresif 3 burç. Mutluluk onlara gerçekten çok uzak
Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partililere açık çağrı Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partililere açık çağrı
Erdoğan, seçim uğruna kadınları feda etti: AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti AKP, Yeniden Refah'ın "6284" talebini kabul etti
Gönül Dağı seyircilerini mutlu eden gelişme! Ayrılan başrol geri döndü Gönül Dağı seyircilerini mutlu eden gelişme! Ayrılan başrol geri döndü
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor! Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 'Ortak' baraj altı kalıyor, iktidar AKP için hayal oluyor!
Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak Selçuk Geçer yeni rekoru açıkladı: O tarihte dolarda deprem olacak
Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam! Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir: İşte kulislerde konuşulan rakam!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi' 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yeni bir fay hattı eklendi'