Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 6284 tepkisi: Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı katılmasının ardından ortaya çıkan deklarasyon metninde Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin 6284 sayılı yasaya yönelik ifadeye CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi.