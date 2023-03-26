Ümit Özdağ: Ambargo Sinan Oğan’ı da kapsayarak devam ediyor

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Adalet Partisi ve Ülkem Partisi'nin yer aldığı Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aday gösterilebilmesi için 100 bin imza toplama süreci devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a medya ambargosu uygulandığını ileri sürdü.

HDP VEYA HÜDA-PAR KAPILARINDA DESTEK İÇİN TAKLA ATANLAR ZAFR PARTİSİNE DÜŞMANCA SALDIRIYORLAR

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Zafer Partisi kurulduğu günden buyana devam eden büyük medya ambargosu içinden geçtiğimiz süreçte ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ı da kapsayarak devam ediyor. 500 imzada kalan adaylar bile Sinan Oğan’dan daha fazla tv’lerde yer aldılar. HDP veya HÜDA-PAR kapılarında destek için takla atanlar Zafer Partisi’ne karşı ise düşmanca açık kapalı saldırıyorlar" diye yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

İŞ DÜNYASI EN UFAK DESTEK VERMİYOR

"İş dünyası ise en ufak bir destek vermiyor. Aldığımız her imza için bütün Zafer Partililer, Adalet, ve Ülkem partililer, Sinan Oğan gönüllüleri ile savaşıyoruz ve savaşacağız. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensupları, il ve ilçe başkanları, milletvekili aday adayları, kadın ve gençlik kolları mensupları, bütün düzen partilerine, ekonomik hegemonyalara, yandaş basına karşı verdiğiniz milli ve demokratik mücadele için hepinize teşekkür ederim. Zafer büyük Türk Milleti’nin olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem