AKP'li vekilden HÜDA PAR isyanı: 'Bu sistemin en ucube yanı'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “İktidarın liste çıkmazları” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zeyrek yazısında, Cumhur İttifakı’ndaki HÜDA PAR rahatsızlığıyla ilgili AKP’den bir milletvekilinin açıklamalarına yer verdi.

Zeyrek, AKP’li bir vekilin kendisine “CHP'nin Demokrat Parti'ye muhtaç olması, AK Parti'nin HüdaPar'a muhtaç kalması, bu sistemin en ucube yanı” dediğini aktardı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

HüdaPar'la yapılan iş birliği sadece Vatan Partisi gibi partileri mutsuz etmedi. BBP ve MHP'nin tabanında da HüdaPar konusunda rahatsızlık var. Hatta AK Parti içinde de HüdaPar'la yapılan iş birliğinden çok rahatsız olan isimlere rastladım.Bir AK Parti milletvekili, telefon görüşmemizde bu duruma duyduğu öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

“Sorun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Koca koca partileri bu küçük partilere, şöhretli isimlere muhtaç hale getirdi. Bunlar yüzünden hepimizin üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi. Bizim, teşkilatlarımızın, keyfimiz kaçmış vaziyette. CHP'nin Demokrat Parti'ye muhtaç olması, AK Parti'nin HüdaPar'a muhtaç kalması, bu sistemin en ucube yanı. Hepsi 50 artı 1 yüzünden. Yerel seçimlerde ve bu seçimde gördük ki bu ittifaklar sistemi sürdürülebilir değil. Parti kurup etrafında 300-500 kişi toplayanlar, ekranlarda şöhreti yakalayanlar siyaseti şekillendirmeye başladı. Artık bu sistemin savunulacak bir tarafı kalmadı.”