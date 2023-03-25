AKP'li ve MHP'li YSK temsilcilerinden seçmen listelerine İçişleri Bakanlığı'nın gölgesini düşürecek öneri

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Cumhur ittifakı temsilcileri tarafından seçim güvenliğini tehlikeye sokacak bir düzenleme önerildi. Depremzedeleri kullanılarak ortaya atılan, “Seçmen kütüklerinin İlçe Seçim Kurulu hakimi yerine e-devlet üzerinden güncellenmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın yeniden devreye girmesi” önerisine muhalefet, “Seçim güvenliğine gölge düşüreceği” gerekçesiyle itiraz etti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine yönelik seçmen listelerini belirleme çalışmalarında depremzede vatandaşlar dışında büyük oranda sona gelindi. 18 Mart’ta seçmen listelerini İçişleri Bakanlığı’ndan alan Yüksek Seçim Kurulu, muhtarlıklar aracılığı ile bu listeleri askıya çıkardı. Seçim düzenlemelerine göre, askı sürecinin başlaması ile birlikte İçişleri Bakanlığı’nın seçmen listelerine erişme yetkisi de sona erdi. Depremden etkilenen 11 kentteki vatandaşlar için formül üretmek istediğini ifade eden YSK temsilcileri ise seçim güvenliğine gölge düşürebilecek bir öneride bulundu. AKP ve MHP’nin YSK temsilcileri, depremzedelerin adres beyanlarını seçim kurulları eliyle değil e-devlet üzerinden gerçekleştirmesini isteyerek bakanlığın yeniden yetkili hale gelmesini talep etti.

"LİSTELERLE OYNAMAK ANLAMINA GELİR"

Askı sürecinin başlaması ile birlikte seçmen listelerinin YSK’nin kontrolünde olması gerektiğini bildiren muhalefet ise bu düzenleme girişimine karşı çıktı. Kanunlara da uygun olmayan bu durumun İçişleri Bakanlığı’nı listelere her türlü müdahalesine zemin hazırlayacağını kaydeden muhalefet temsilcileri, ara formül üretti. Tüm parti temsilcilerinin hem fikir olduğu bu formül kapsamında, depremzede vatandaşların ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekliliği ortadan kaldırıldı. Bunun yerine bu kişilerin taşındıkları bölgelerde oy kullanabilmeleri için nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanında bulunmaları yeterli olacak.

AKP’nin seçimlere hazırlık sürecini yönetemediğini ve bu nedenle tartışmalı uygulamalara başvurmak istediğini kaydeden CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, süreci BirGün’e anlattı. Seçim güvenliğine gölge düşürecek tüm düzenlemelere karşı olduklarını anlatan Yakupoğlu, “Seçmen listeleri artık YSK’ye aittir. Yeniden e-devlet eliyle İçişleri Bakanlığı’na yetki vermek kabul edilemez” dedi.

e-devlet üzerinden sistemin açılmasının şaibelere neden olacağını kaydeden Yakupoğlu, “Depremzedelerin adres taşıması için tüm kolaylaştırıcı işlemler yapıldı. Biz net olarak seçim güvenliğinin peşindeyiz. Seçmen kütüklerini YSK zaten 18 Mart’ta almıştı ve bunun geri teslimi ile sistemin yeniden açılması isteniyordu. Bu, listeleri bakanlığın her türlü müdahalesine açık hale getirecekti. Oysa bu tür değişiklikler ancak İlçe Seçim Kurulu’nda görevli hakimler tarafından hayata geçirilebilir. Aksi listelerle oynamak anlamına gelir” diye konuştu.