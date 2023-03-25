Gökhan Zan'ın milletvekili adaylığı süreciyle ilgili CHP iddiası

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’da yakalanan ve kentten gözyaşları içinde yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Zan ile ilgili bir iddia da eski manken Tuğba Özay’dan geldi.

Gökhan Zan’ın milletvekili adaylığı sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Özay, "Gökhan CHP’den olabilirdi ama maalesef ki CHP’nin kontenjanı dolmuştu !!!! Her yerde olduğu gibi !!!” ifadelerini kullandı.

Özay, paylaşımına şöyle devam etti:

Fakat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, Gökhan’ın Hatay için çabalarını görmüş, takdir etmiş ve kendisi Gökhan ve eşini davet etmiş Ankara’ya. Bana göre bu muazzam bir davranış."

Kaynak: Gerçek Gündem