TİP aday adaylığı başvuru süresini uzattı

Türkiye İşçi Partisi, milletvekili aday adaylığı başvurularının 27 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

TİP aday adaylığı başvuru süresini uzattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada başvuruların uzatılma gerekçesi olarak, ‘yurttaşlardan gelen yoğun talep’ gösterildi.

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi:

“Yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği aday adaylığı başvurusu sürecini 27 Mart Pazartesi gününe kadar uzattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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