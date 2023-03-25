HÜDAPAR'dan açıklama: 'Meclis’te olmak istedik, AKP makul karşıladı'

tv100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına canlı bağlantı ile katılan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, soruları yanıtladı.

Serkan Ramanlı, tv100’de yaptığı açıklamada, “İttifak sürecin kendi logomuzla mı yoksa ortak liste ile mi seçime gireceğimiz hususunda tartışma yaşadık. Hem kendi içimizde hem de AK Parti temsilcileriyle. Ama bizim ortaya koyduğumuz bir ilke vardı o da şuydu; ‘Biz milletvekili seçimlerinde alacağımız oyların maksimize edilmesini istiyorduk. Ama sadece bununla yetinmeyecektik. Milletvekili sayısının da maksimum düzeyde Cumhur İttifakı lehine oluşması için bir çaba göstermeyi ifade ediyorduk.’ Netice itibariyle bizim AK Parti ile aynı listeden girmemizin, Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki milletvekili sayısının oluşacağına dair ortak kanaat üzerinden şekillendi. Biz bu şekilde seçimlere girme kararı aldık” dedi.

Ramanlı, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz ittifak içerisindeyiz. Cumhur ittifakının adayını destekliyoruz. Bugün biliyorsunuz cumhur ittifakını oluşturan 4 parti ile kendi logoları ile seçime girecekleri için ittifak protokolünü imzalayıp YSK’na verdiler”

"Bizim ittifaktan beklentimiz şu. Hem bizim hem AK Parti’nin hem cumhur ittifakının milletvekili sayısının maksimum düzeyde elde edebileceği bir formül geliştirmekti."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEĞİMİZİ İFADE ETTİK"

"Biz sözümüzün arkasındayız. 2018’de de bahsettiğiniz gibi ittifak dışında olduğumuz halde Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi ifade ettik. Ve seçim takvimi açıklandıktan 1 sonraki günde yapmış olduğumuz toplantının neticesinde kamuoyu ile paylaştık"