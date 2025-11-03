AİHM Demirtaş Kararını Verdi, DEM Parti'den Çağrı Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci ihlal ve tahliye kararına yaptığı itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı, 7 Ekim’de AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kararına itiraz etmişti. Ancak AİHM Paneli, bu başvuruyu değerlendirerek itirazı geçersiz saydı. Böylece, Demirtaş hakkındaki tahliye kararı kesinleşmiş oldu. Demirtaş, kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen dosyada çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DEM PARTİ'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda kararın ardından şu yazılı açıklama geldi: “AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdürüldüğü açıkça belirtilmişti. Bugün yapılan görüşmede iktidarın bu karara yaptığı itiraz ret edilmiştir. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

