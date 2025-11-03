Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya, cezaevindeki oğlunu ziyareti sırasında çantasında cep telefonu bulundurduğu gerekçesiyle aldığı 1,5 yıllık hapis cezası kesinleşince sabah saatlerinde cezaevine girdi. Ancak aynı gün içinde karar yeniden değerlendirildi ve Kaya akşam saatlerinde tahliye edildi.

Avukatı Zilan Leventoğlu, tahliye kararının ardından “Bu sonuç yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, dayanışma ve toplumsal vicdanın ortak başarısıdır” açıklamasını yaptı. Kaya da sosyal medya hesabında, “Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi