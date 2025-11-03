Eski HDP'li Milletvekili Semra Güzel Hakkında Tahliye Kararı

Eski HDP milletvekili Semra Güzel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk süresini dikkate alarak Güzel’in tahliyesine karar verdi.

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Güzel, Tabip Odası’ndaki görevi gereği bazı kişilerle görüştüğünü, örgütsel bir bağlantısı bulunmadığını belirtti. Sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin olarak ise tehditler aldığı için güvenlik amacıyla böyle davrandığını savundu.

TUTUKLULUK SÜRESİ NEDENİYLE TAHLİYE

Avukatları da Güzel’in kimliğini gizlemediğini, sahtecilik suçunu işlemediğini vurguladı. Savcı, yargılamanın geldiği aşama ve tutukluluk süresi nedeniyle tahliye talep etti. Mahkeme, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek Güzel’in tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Semra Güzel’in, 2017’de Adıyaman’da öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkında fezleke hazırlanmış, 2018’de milletvekili seçilmesine rağmen 2022’de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Aynı yıl Edirne’de yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Güzel, 3 Eylül 2022’de tutuklanmıştı.

