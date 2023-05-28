Siverek'te bir köyde sandık muhtarın evine kuruldu... CHP'li Başarır: Sandık güvenliğini sağladık

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık, muhtarın evine kuruldu. Köye giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık, muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık" dedi.